A l’instar de beaucoup de sélections qui prendront part à la 22e édition de la Coupe du monde, le Sénégal publiera sa liste de joueurs qui devront aller à ce mondial au Qatar. Le sélectionneur national, Aliou Cissé rendra public son groupe ce vendredi matin, à 10H00.

Bientôt, le suspens sera levé quant au groupe qui ira au Qatar pour défendre les couleurs du Sénégal. En effet, au milieu des nouvelles de blessure de la plupart des cadres de la Tanière, Aliou Cissé publie sa liste de Lions ce vendredi matin. Partira, partira pas, on en saura davantage aujourd’hui.

Comme nous le savons, la présence annoncée de Sadio Mané cristallisera les attentions cette matinée. Au-delà de Mané, la convocation de Saliou Ciss est aussi une énigme alors que le défenseur est toujours sans club. Comme chaque convocation, on s’attend à une surprise d’El Tactico ce vendredi. Wait and see !

Cissé est attendu sur ces questions …

Face à la presse ce vendredi pour la publication de la liste des Lions qui prendront part à la Coupe du monde 2022, Aliou Cissé sera sans doute solliciter pour donner des réponses concernant son groupe choisi.

La présence ou l’absence de Saliou Ciss ?

Entre autres questions qui pourraient surgir sur la table du sélectionneur national, la présence ou l’absence de Saliou Ciss dans la liste. Le latéral gauche des Lions qui avait réussi une excellente Coupe d’Afrique des nations avec Cissé, est à ce jour sans club. Sans compétition depuis 6 mois, l’ancien de Nancy a vu ses chances de prendre part à ce mondial se réduire. En septembre, Cissé avait laissé entendre qu’il ne convoquerait pas un joueur sans club, pourtant en match amicaux. Ce qui laisse croire que pour les besoins du mondial, Saliou Ciss ne devrait pas figurer dans le groupe des Lions.

Comment jouer sans Sadio Mané ou avec un Sadio Mané blessé ?

C’est la question suspendue aux lèvres de plusieurs spécialistes : comment jouer sans Sadio Mané ou avec un Sadio Mané amoindri ? El Tactico devra rassurer les Sénégalais, apeuré depuis la blessure du meilleur joueur de la sélection. Il devra apporter des réponses tactiques sinon un discours serein pour convaincre son monde que son groupe est capable de jouer ce mondial avec ou sans son numéro 10.

Les contours de son nouveau contrat ?

Ce jeudi, Aliou Cissé a prolongé son contrat le portant sur le banc de la Tanière. Bénéficiant d’une revalorisation salariale, El Tactico sera bousculé sur les dessous de ce nouveau bail, les objectifs ou encore certains détails à éclaircir notamment son nouveau salaire. Pas trop enthousiaste pour parler de ce sujet, il n’échappera pas à ces interrogations autour de sa prolongation à quelques jours du Mondial.

Le cas Habib Diallo ?

En septembre, Aliou Cissé avait échappé à s’expliquer sur la non-convocation d’Habib Diallo qui réussit une bonne entame de saison. Mais pour cette fois, il devra donner des explications et édifier l’opinion sur les rumeurs qui circulent sur un éventuel quiproquo avec le joueur de Strasbourg.

