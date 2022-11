Appelé par le sélectionneur national pour disputer la Coupe du Monde, Famara Diédhiou a surpris plus d’un lorsque son nom a été cité par Aliou Cissé pour faire partie du groupe de Lions qui sera au Qatar.

Aliou Cissé sélectionne ses joueurs selon des critères que lui seul maîtrise jusque-là. Puisque, El Tactico, souvent très ferme dans ses explications se trahit dans ses choix. Ce vendredi, avec la convocation de Famara Diédhiou dans la liste des 26 joueurs qui prendront part à la Coupe du monde, on est dans cette logique d’incohérence du coach des Lions.

Une convocation qui récompense

Sans doute, Famara Diédhiou (25 sélections, 10 buts) est l’attaquant le plus décisif de la sélection nationale derrière Sadio Mané. L’attaquant d’Alanyaspor s’est souvent montré décisif quand il a été sollicité par le coach des Lions. C’est ce qui explique d’ailleurs sa constance dans le groupe où il a été en concurrence avec plusieurs compatriotes. Habib Diallo, Mbaye Niang, Mbaye Diagne, Bamba Dieng, Boulaye Dia… Pour cette troisième participation du Sénégal à un mondial, Big Fam y a joué sa partition et pas la moindre. Sur 5 matchs à éliminatoires disputés, l’attaquant a inscrit 4 buts notamment un triplé face à la Namibie.

Pourtant cette saison, le joueur de 29 ans qui avait manqué le rassemblement de septembre pour cause de blessure n’est pas dans sa meilleure forme. En manque de compétition depuis le début de saison, le buteur d’Alanyaspor ne compte que 122 minutes de jeu, toutes compétitions confondues – soit 3 apparitions (un total de 22 minutes en 2 apparitions et 1 match de Coupe de 90 minutes). Un temps de jeu qui peut s’avérer faible pour mériter un ticket au mondial. Surtout quand d’autres ont été performants durant la même période.

En effet, des attaquants comme Habib Diallo (14 sélections, 2 buts), présent à la CAN 2021, ne figure pas dans la liste des 26 qui iront au Mondial. Pourtant, le joueur de Strasbourg reste sur 14 matchs dont 13 titularisations en Ligue 1 (soit 1.105). Impliqué dans 31% des buts de son équipe (soit 5 réalisations en 14 journées), l’ancien messin est un élément majeur du Racing Club de Strasbourg.

A côté, on a Mbaye Diagne (11 sélections, 0 but), à qui il était pourtant promis un retour en sélection s’il travaillait à récupérer son meilleur niveau. En feu actuellement en championnat avec Karagümrük, l’ancien de Galatasaray a planté 8 buts et 2 passes décisives en 13 matchs jusque-là cette saison toutes compétitions confondues (soit 922 minutes). Les conseils d’Aliou Cissé n’étaient pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Ses performances auraient aussi justifié une convocation pour le Mondial.

Si ce choix ne répond pas forcément aux critères sportifs du moment, il vient récompenser les performances d’un acteur majeur de cette participation du Sénégal à la 22e édition de la Coupe du monde. Son passé aura pesé sur les performances de ses concurrents.

