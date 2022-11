Absent lors du dernier rassemblement en septembre dernier alors qu’il était blessé, Famara Diédhiou sera du voyage au Qatar contre toute attente. L’attaquant d’Alanyaspor a été préféré à Habib Diallo ou encore Mbaye Diagne.

C’est l’une des surprises de cette liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2022. Famara Diédhiou fera partie du groupe de Lions qui ira au Qatar malgré la mauvaise période qu’il est en train de traverser. L’attaquant de 29 ans, champion d’Afrique, vivra sa première Coupe du monde.

Loin d’être l’attaquant le plus en vue cette saison, Famara Diédhiou ne compte que 122 minutes de jeu jusque-là cette saison dont 2 matchs en championnat (13 et 9 minutes) et un match complet en Coupe de Turquie (sa première et seule titularisation cette saison). Un choix que le sélectionneur, Aliou Cissé a justifié par l’expérience. On en dira tant !

Pour défendre les couleurs du Sénégal à cette 22ième édition de la Coupe du monde, Aliou Cissé a fait appel à 7 attaquants : Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ismaila Sarr, Krépin Diatta, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye et Bamba Dieng.

La joie de Famara Diedhiou à l’annonce de sa convocation pour la Coupe du Monde #Qatar2022 avec ses coéquipiers de Alanyaspor dont Khadim Joher Rassoul #wiwsport #Senegal pic.twitter.com/NjNWcw4Je6 — wiwsport (@wiwsport) November 11, 2022

