Face à la presse après la victoire du Sénégal (31-15) devant la Cote d’Ivoire, le sélectionneur national, Yacine Messaoudi livré son analyse du match. Acceptant que son équipe a baissé d’intensité en seconde période, le technicien franco-algérien promet d’apporter des corrections avant le duel décisif pour la première place du groupe C contre le Cameroun, invaincu jusqu’ici.

Victoire face aux Ivoiriennes

On savait que cette équipe Ivoirienne allait nous poser beaucoup de problèmes. C’est une équipe très atypique avec pas mal de profondeur défensive. On savait qu’on allait avoir un rapport de force favorable mais que dans les duels elles sont vives avec un centre de gravité bas. Donc on a voulu essayer notamment dans le début de match de façon très compacte. C’est ce qu’on a réussi à faire avec une grosse densité défensive qui nous a permis de creuser l’écart et ensuite en deuxième mi-temps pouvoir être plus dans la gestion.

Une baisse d’intensité au retour des vestiaires

Je pense que ce n’est pas simple psychologiquement de rester à 100 % surtout quand il y a un écart important. Peut-être dans nos coins dans la tête, on pense déjà au match face au Cameroun. En tout cas on a eu beaucoup de mal à rentrer dans la seconde partie. Ça c’est certain. Mais l’idée de la deuxième mi-temps était de continuer à faire tourner. C’est clair qu’on a mis moins d’intensité, moins de temps d’ingrédient. On a posé un mort justement pour rectifier le tir. On a remis du dynamisme entre la 10e et la 20e et on a pu gérer le match. En faisant tourner on est sorti de ses deux matchs sans vraiment un gros problème pour pouvoir aborder le troisième match qui va être un match à grosse intensité face au Cameroun.

Contre le Cameroun, pour la première place

Ça va se jouer dans plein de domaines, le rapport de force, le défi physique. C’est sûrement la plus physique de cette compétition, elle va nous imposer un gros combat dans lequel on va tenter de répondre. Je pense vraiment que si on est capable physiquement de répondre à la densité qu’elles vont nous imposer sur le plan du handball on a de la compétence, de la rotation. Je suis convaincu qu’on est capable collectivement de répondre aux qualités individuelles au Cameroun.

