Victorieux de son premier duel contre le Madagascar (20-9), le Sénégal joue sa deuxième rencontre de poules du championnat d’Afrique des nations de handball ce vendredi au stade Dakar Arena de Diamniadio. Les Lionnes, premières du groupe B, vont croiser le fer avec la Côte-d’Ivoire ce soir à 18h00. La Côte d’Ivoire battue lors de sa première sortie par le Cameroun, vice-champion(28-16) aura à cœur de se relever avant la dernière journée.

En face, les Lionnes souhaitent conserver la même dynamique de victoire. « On est conscient qu’on est imparfait. Mais l’équipe est enthousiaste, travailleuse. À chaque sortie, on a l’intention de bien s’améliorer. Le rapport de force nous a été favorable dans ce match (Contre Madagascar). On a coché ce match avec un objectif de rentrer dans cette compétition. Contre la Côte d’Ivoire ce sera une marge supplémentaire. On a envie de s’améliorer dans notre projet de jeu en prenant en compte les forces et les faiblesses de l’adversaire », a fait savoir Yacine Messaoudi, le sélectionneur des Lionnes.

En cas de victoire, les partenaires de Hawa Ndiaye seront sûres de passer au second tour de cette compétition avant de se frotter au Cameroun. 13 sélections nationales participent à cette phase de poules et sont réparties dans deux groupes de quatre et un de cinq. Les deux premières de chaque groupe ainsi les deux meilleurs troisièmes s’affrontent au sein d’un tableau à élimination directe, jusqu’à la finale.