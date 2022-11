48 heures après une première victoire contre Madagascar, l’équipe nationale féminine de handball continue son sans-faute dans sa Coupe d’Afrique des Nations. Elles se sont imposées facilement face à la Côte d’Ivoire (15-31). Avec son succès, le Sénégal décroche son ticket pour les quarts de finale de cette compétition.

La Côte d’Ivoire a commencé par une forte intensité, marquant le premier point de cette rencontre après seulement quelques secondes du coup d’envoi. Mais très vite les Lionnes, poussées par leur public répondent présentes. Dieynaba Sy et Hawa Ndiaye assurent les attaques sénégalaises. L’intensité monte dans les rangs des Lionnes, ces dernières accélèrent et corsent l’addition (1-5) . Très solide, avec à sa tête Dapina Raïssa, la défense sénégalaise bloque le compteur des ivoiriennes à un point.

C’est à deux minutes de la fin de la première période que les partenaires de Traoré Makoura réussissent leur deuxième point. Les deuxième équipes se quittent ainsi à la demi-heure sur un score de (2-14) en faveur des dames de Yacine Mesac. L’adversaire devient plus agressif au retour des vestiaires. Occasionnant une baisse d’intensité côté lionnes qui subissent. Bonson Tahi Raymonde et Kouakou Bayo Gisèle enchaînent les points (7-17). Le Sénégal reprend les commandes de la rencontre à quelques minutes de la fin. Les filles ont continué le show jusqu’au bout, (15-31) est le score au sifflet final. Avec deux victoires, le Sénégal valide son billet pour les quarts de finale de cette CAN. Il jouera son troisième match de poule ce lundi face au Cameroun, qui compte également deux victoires. Ce duel de Lionnes déterminera ainsi la première place du groupe C.

