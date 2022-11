En conférence de presse lors de la publication de la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde, le sélectionneur des Lions est revenu sur la situation de Sadio Mané.

Aliou Cissé :

« On est entrain de le suivre. Le médecin de l’Equipe Nationale a déjà été envoyé vers lui. Il a passé une journée à Munich (jeudi) puis est parti en Autriche pour des examens supplémentaires. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas d’opération, c’est une très, très bonne nouvelle. On va se retrouver dans une semaine pour faire une nouvelle évaluation de sa blessure et voir l’évolution. Je préfère le garder dans le groupe.

Nous avons connu et géré ce genre de situations avec Ismaila Sarr à la CAN. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Nous espérons qu’il y ait une évolution dans deux ou trois semaines. Nous sommes vraiment optimistes. J’ai le temps également de changer juste avant notre premier match. Mais on se donnera tous les moyens pour le récupérer. »

🎙️ Aliou Cissé dit tout sur le cas Sadio Mané

« On est en train de le suivre. On a envoyé depuis avant-hier un médecin de la FSF. Hier, il a passé toute la journée à Munich après, il est parti en Autriche, toujours pour passer les examens. »https://t.co/oH84RQAzB6 pic.twitter.com/7ppNTSiMAe — wiwsport (@wiwsport) November 11, 2022

wiwsport.com