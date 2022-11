Le programme Road To Qatar est activé. Wiwsport part à la rencontre de ces acteurs qui ont vécu la Coupe du Monde ou préparent actuellement la 3e participation du Sénégal à la grande messe du football. Alassane Ndour est un ancien international qui a disputé la première coupe du monde des Lions de la Teranga en 2002. Quart de finaliste, il connaît bien le chemin des exploits et donne ainsi des conseils à ces jeunes frères qui ne doivent absolument subir la pressions des objectifs « demi-finale » et « finale » selon lui.