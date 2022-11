La vente des nouveaux maillots des Lions est toujours d’actualité à Dakar où la FSF informe d’une prochaine pénurie du produit. Wiwsport s’est entretenu avec le président de la commission de la communication, relation avec les médias et porte parole de la fédération.

« La plupart des sénégalais que nous rencontrons cherchent le maillot d’origine. Tous ces jours-ci il y’a une queue à la fédération pour acheter le maillot. Je me demande parfois de quels sénégalais on parle par rapport au prix. Les sénégalais vivent le football, ils voyagent pour regarder les grands matchs de la ligue des champions. Et je prends comme exemple, le match retour contre l’Egypte, beaucoup disaient que les prix des billets d’entrée sont chers mais on a refusé du monde lors de ce match. J’ai l’impression parfois qu’on cible des interlocuteurs qui disent que c’est cher » a déclaré M Seydou Sané qui fait pour nous l’état des lieux de la vente.

Tous les jours, la FSF vend affirme t-il. A travers ses réseaux sociaux, l’instance a lancé une campagne avec le président de la FSF et le sélectionneur national. « La réalité est que la demande est plus forte. La vente marche bien et bientôt il y’en aura plus. Je reviens de Ziguinchor et là j’ai plusieurs commandes à envoyer. Les gens là-bas souhaiteraient avoir un point de vente là-bas ou dans d’autres régions. Pour dire que les Sénégalais adhèrent à la vente ».

Si la fédération devait vendre avec le prix réel du maillot, il devrait coûter 60 à 65 mille francs.

Le prix a soulevé une vive polémique. Fixé à 45.000 Fcfa, plusieurs sénégalais estiment que la FSF devrait baisser le prix. C’est déjà fait selon M Sané. « Il faut nous comprendre. Nous allons au mondial et c’est la guerre des équipementiers. Et ils veulent tous faire de la qualité. Sur les 32 pays participants, le maillot du Sénégal à 45000 est le moins cher. Si la fédération devait vendre avec le prix réel du maillot, il devrait coûter 60 à 65 mille francs. On a réduit le prix pour simplement entrer dans les fonds dépensés » explique-t-il. En effet, sur le site du Puma, le prix du maillot est à 62000 Fcfa.

On a reçu (…) plus de 5000 maillots et aujourd’hui on a vendu 80%

Le prix du maillot correspond à la valeur de l’équipe nationale du Sénégal qui ne cesse de devenir une valeur sûre sur le classement mondial. « Ce n’est pas donc pour chercher une bénéfice. L’autre élément est que c’est un maillot d’un champion d’Afrique, d’une équipe classée 18e sur le classement FIFA, d’une sélection qualifiée 3 fois à la Coupe du Monde, donc c’est une valeur. La Fédération ne gagne rien, il retrouve ses fonds et investit en retour. On a reçu dans un premier temps plus de 5000 maillots et on en a vendu 80% » précise-t-il.

wiwsport.com