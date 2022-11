En infériorité numérique, le Real Betis de Youssouf Sabaly s’est incliné sur la pelouse de Valence (0-3), ce jeudi soir.

Le Real Betis était pourtant conscient qu’il pouvait réaliser une bonne opération avant la pause pour la Coupe du Monde en cas de victoire à l’issue de cette 14e journée de LaLiga. Mais, comme lors de la dernière journée face au FC Séville, cette situation n’a pas profiter aux hommes de Manuel Pellegrini, piégés par une équipe en quête de victoire et qui ratent l’occasion de monter sur le podium.

A l’Estadio Mestalla ce jeudi, le club andalou s’est en effet incliné contre Valence (0-3). Après de nombreuses minutes rythmées, le club ché a débloqué le compteur dans l’heure de jeu. Expulsé après une faute à l’entrée de la surface du Betis, Edgar Gonzalez voyait André Almeida marquer génialement ce coup franc (63e) pour permettre à Valence d’ouvrir le score.

En infériorité numérique, Youssouf Sabaly, remplacé à 82e minute, et ses partenaires manquaient de réaction. Tout le contraire des locaux qui doublaient l’addition sur un penalty transformé par Guillamon, à 10 minutes de la fin (81e), et qui corsaient la marque grâce à Justin Kluivert (90e+3). Le Real Betis perd donc ce remake de la finale de Coupe du Roi 2022 et reste 6e.

wiwsport.com