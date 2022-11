Née au Sénégal où elle a fait ses débuts dans le tennis à l’âge de trois ans, Carla Grignac (15 ans) a été l’heureuse vainqueure de la deuxième semaine du Tournoi International Junior de tennis (J5 Dakar). Joueuse très talentueuse, mais méconnue du public sénégalais, la 941e mondiale du classement ITF Junior s’est confiée à wiwsport.com.

Ses objectifs, sa carrière de tenniswoman, les sacrifices, la famille, nous avons fait le tour de sa vie pour découvrir qui se cache derrière cette jeune fille souriante qui se défoule depuis trois ans sur les courts de l’Olympique Club. Nous n’avons pas manqué de titiller sa fibre footballistique notamment avec les Lions qu’elle suit apparemment de très près.

L’entretien

Quelle est la genèse de ton idylle avec le tennis ?

Je dois dire que j’ai commencé très tôt à jouer au tennis. A 3 ans j’avais déjà commencé à jouer au tennis. Mes parents aimaient beaucoup jouer au tennis, ils adoraient ça. Et je pense que pour eux, c’était logique de transmettre cette passion à leur enfant. Et j’ai tout de suite aimé ce sport du coup je n’ai jamais cessé depuis lors. Et je ne sais pas ce que je serais devenue si je n’étais pas joueuse de tennis.

De quoi a l’air la vie d’une joueuse de tennis comme Carla ?

Une vie de joueur de tennis c’est beaucoup de sacrifices ! Et moi j’adore ça, je suis hyper épanouie comme ça. C’est une vie où parfois aussi on a envie d’aller voir des amis mais on se dit que là peut-être ce n’est pas le moment. Et c’est justement tous ces moments-là peut-être au final qui, à terme, font la différence. Voilà mes journées – c’est les cours par correspondance, les entraînements et les salles, tous les jours. C’est en gros le rituel de ma vie de joueuse de tennis.

Quel est le rôle de la famille dans ta carrière ?

La famille m’aide beaucoup dans ma vie professionnelle. C’est vrai que parfois, il y a une certaine pression venant d’elle mais au final ça m’aide beaucoup en match après de gérer. Le fait de sentir la famille me motive en quelque sorte.

Comment te décris-tu en tant que joueuse de tennis ?

Aujourd’hui je me décris comme une personne beaucoup plus calme. Je joue au tennis mais après aussi on est tous humain. Il m’arrive parfois de vouloir péter un câble mais je garde la maîtrise. Parce que là, j’ai appris à me contenir, car le moindre signe d’énervement pourrait être exploité par l’adversaire. C’est vraiment un long travail mon coach m’aide beaucoup pour ça.

Donc ton atout majeur c’est ta capacité à rester calme ?

Au fait, ce qu’il faut savoir, c’est que de base, je suis une personne assez expressive. Mais avec le temps j’apprends à me calmer, c’est devenu un objectif. Et d’ailleurs, je pense que ça va de pair avec mon atout. Je ne saurais dire ! (Rires)… Mais je pense que ma faculté à ne jamais rien lâcher fait souvent la différence. Je me dis toujours dans ma tête ‘’Calme-toi ! C’est encore jouable !’’.

En venant à Dakar cette fois, l’objectif c’était le titre ?

Oui c’était clair qu’en venant ici, j’avais cet objectif en tête. Par exemple en février dernier, j’aurais aimé gagner, mais voilà peut-être que je n’étais pas prête, que même moi je n’y croyais pas vraiment. Mais bon, je me suis dite que Carla cette fois il faut y croire et voilà j’ai fait tout mon possible pour en arriver à ce titre.

Quels étaient les ingrédients pour battre Noémie lors de la finale ?

J’ai essayé de rester calme tout au long du match. De ne rien monter à l’adversaire. C’est quelqu’un je connais, j’avais joué un petit peu avec elle à l’entraînement. Et voilà, quand on se fait remonter, qu’on mène 5/3 et qu’on perde un jeu, ça fait 5/4 ; c’est parfois dur à gérer. Mais je me suis dit ‘’Ecoute, ne pense pas au score, fais ce que tu as à faire’’ et voilà ça a marché.

Après ce sacre, quelle est ta marge de progression ?

Je pense que la prochaine étape pour moi sera d’évoluer encore sur ma vitesse de balle, mon agressivité. Et bon voilà après gagner plus de points gratuitement… Parfois je me rends compte que pendant le match je suis trop stressée et j’ai les jambes qui bougent un peu trop. Et c’est à ce moment que je me dis ‘’Vas-y ! Lâche-toi quitte à faire une faute. Fais ton mieux !’’.

Quels sont tes objectifs pour les prochains mois, l’année 2023 ?

Pour le moment je ne sais pas trop. Je risque de faire quelques tournois, mais je ne sais pas encore si ce sera des ITF. Mon but c’est de faire beaucoup de matchs sans me mettre trop de pression. Par contre, l’objectif c’est de faire le J4 d’ici l’année prochaine et je travaille dans ce sens. Le fait de gagner ce J5 à Dakar montre que je suis sur la bonne voie. Maintenant on verra pour la suite. J’aimerais bien aussi qu’il ait un J4 ici, en février. Je pense que je suis prête.

Qu’aurais-tu eu pour être la joueuse parfaite ?

Humm ! J’aurais eu le coup droit de Rafael Nadal et le revers de Simona Halep. (Rires…)

Un mot sur les Lions qui seront à la Coupe du Monde ?

J’aime beaucoup le foot et j’espère que les Lions vont aller le plus loin possible. Personnellement, je trouve qu’il y a de grandes chances qu’ils aillent très loin. Avec l’équipe qu’ils ont et Sadio Mané qui est deuxième au Ballon d’Or, ça va vraiment être une équipe très dangereuse au mondial.

Ton dernier mot ?

Tout d’abord un grand merci à vous, WIWSPORT, pour cet entretien. Je suis vraiment contente de gagner à Dakar. C’est vraiment quelque chose que j’attendais depuis longtemps et aujourd’hui d’y arriver c’est vraiment quelque chose de magnifique. Je voudrais dire merci à tous ceux qui m’ont encouragé, ça fait réellement plaisir. Je garderai toujours quoiqu’il en soit le Sénégal dans mon cœur et ce souvenir aussi en moi. Je suis très fière d’avoir gagné.

wiwsport.com – Par Jean Joseph