De nouveau buteur, Moustapha Name a permis au Pafos FC de s’imposer (1-0) devant l’Anórthosis Famagouste, ce jeudi.

Intouchable Pafos FC ! Encore invaincue dans toutes les compétitions cette saison, la formation de Henning Berg a enchaîné une sixième victoire d’affilée en Championnat ce jeudi, en s’imposant sur sa pelouse face à l’Anórthosis Famagouste (1-0), en ouverture de la 11e journée du Championnat de Première de Chypre.

Et Pafos doit cette nouvelle victoire à son milieu de terrain sénégalais Moustapha Name. Titulaire pour la troisième fois seulement en Championnat cette saison, l’ancien joueur du Paris FC a inscrit l’unique but du match, s’offrant donc de son 3e but avec le club chypriote, alors qu’au classement Pafos conforte sa première place.

wiwsport.com