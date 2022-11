La 25e édition du championnat d’Afrique des nations féminines de Handball démarrée hier, se poursuit avec les sorties de l’Angola et de l’Egypte. Le pays hôte, le Sénégal a soigné son entrée devant les Malgaches, la Tunisie a pris le dessus sur le Maroc.

Le derby nord-africain, qui a lancé l’édition 2022 de la Coupe d’Afrique de handball, s’est tourné en faveur de la sélection tunisienne. Devants au tableau d’affichage à la mi-temps (18-14) les Aigles de Carthage Dames ont maintenu le cap. Au final, elles remportent un duel de 10 points (35-25). Juste après cette rencontre, s’est joué le match entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire.

Une opposition dominée par des Lionnes indomptables. Déjà victorieuses de la première demi-heure (12-7), les vice-championnes d’Afrique ont confirmé leur statut au retour des vestiaires 28 à 16, c’est le score au coup de sifflet final. L’autre match de cette première journée mettait aux prises la Guinée au Congo. Malgré le duel très serré, les Congolaises ont fini par remporter le match (25 à 21).

La journée d’aujourd’hui, au stade Omnisport de Diamniadio, sera marquée par l’entrée en lice de l’Angola. Le champion en titre, pays le plus titré de cette compétition avec 14 trophées, se frottera à l’Algérie à 18h00. L’Égypte fera face au Congo, plutôt dans la journée à 12h. La Guinée effectuera sa deuxième sortie contre la Tunisie prévue à 14h. Après cette rencontre, on assistera au match entre le Cap-Vert et la RDC dans le cadre du groupe A.

