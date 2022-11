Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de Handball a aimé la prestation livrée par ses joueuses hier, face à Madagascar (40-9) en première journée du championnat d’Afrique des nations, qui se joue à Dakar. Messaoudi s’est exprimé à l’issue de cette rencontre.

Vos impressions après votre large victoire contre Madagascar ?

On est très heureux. On avait à cœur de rentrer dans cette compétition par une victoire. C’est chose faite, il y a toujours de l’appréhension quand on démarre une compétition surtout quand on joue à domicile. On voulait le faire en montrant une belle image. Je suis très satisfait du résultat et du contenu.

Comment comptez-vous gérer le cas de Doungou Camara qui a effectué son retour après une longue blessure ?

C’est vrai, elle est joueuse emblématique, elle fait partie des cadres de l’équipe c’est une joueuse qui revient d’une longue blessure. Elle a fait énormément de travail, de sacrifices pour pouvoir participer à cette Coupe d’Afrique. Elle n’a pas pu reprendre vraiment en club avec cette échéance. Elle s’accroche, elle est courageuse. Maintenant, il faut qu’on valide des paliers, des étapes. Il faut absolument qu’on montre en puissance tout au long de la compétition. Pour Dougou, j’ai envie de dire que c’est une première étape c’est qu’elle retrouve ses sensations et qu’on encadre son temps de jeu. Parce qu’il n’était pas question de prendre le moindre risque. On aura besoin d’elle par la suite.

Votre prochaine sortie aura sans doute beaucoup plus de niveaux par rapport au match contre Madagascar, qu’est-ce qu’il faut ajuster face à la Côte d’Ivoire ?

C’est une équipe qu’on a découverte, on n’avait pas énormément d’images d’elle. L’idée c’était d’être capable de s’adapter, de jouer en lecture. On avait en tête de dérouler collectivement, d’être solide défensivement. On a eu quelques moments d’inattention. On a conscience qu’on est imparfait. Mais l’équipe est enthousiaste, travailleuse. À chaque sortie, on a l’intention de bien s’améliorer. Le rapport de force nous a été favorable dans ce match. On a coché ce match avec un objectif de rentrer dans cette compétition. Contre la Côte d’Ivoire ce sera une marge supplémentaire. On a envie de s’améliorer dans notre projet de jeu en prenant en compte les forces et les faiblesses de l’adversaire. Il n’aura de révolution dans chaque sortie ou de s’améliorer à chaque match. On a besoin de trouver de la stabilité. Il y a beaucoup de nouvelles joueuses, pas mal de rotations. Il faut qu’on arrive à gagner en stabilité donc on va s’atteler à continuer à travailler ensemble.

Comment trouvez-vous la performance de Fama Sall, seule locale de cette sélection ?

Je suis venu superviser les joueuses; elle en fait partie. C’est une joueuse qui m’a donné énormément de satisfaction. C’est vrai qu’on doit se coordonner avec la défense. On a une volonté forte de défendre solidement et de jouer en grand espace donc je suis attiré dans ces phases de jeu. Je pense que c’est à travers ça qu’on rentre dans l’activité de créer de la solidarité et de l’énergie. La performance de Fama était remarquable ce soir.

Nous avons remarqué beaucoup de solidarité dans cette équipe, est-ce qu’on peut dire c’est une valeur que sélection s’appuie ?

L’une des valeurs. Par ce qu’il y en a plusieurs. Mais effectivement c’est une équipe qui a un grand cœur, qui a envie de montrer. Qui se met au service de l’intérêt général. C’est vrai que l’activité, l’agressivité, la volonté de défendre ensemble en bloc ça fait partie des ambitions qu’on a de l’image qu’on veut développer de cette sélection.