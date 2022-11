L’équipe très séduisante du Sénégal a réussi une bonne entrée dans la Coupe d’Afrique de Handball à domicile ! Face aux malgaches, les Lionnes ont sans appel dominé les débats. Dapina Raissa, l’une des cadres de cette sélection s’est illustrée lors de cette rencontre.

Ce n’est pas pour rien qu’elle soit première au classement des joueuses les plus utilisées dans ce match. Dapina Raissa a réalisé, en 30 minutes disputées, une grosse prestation ce soir face à Madagascar. Terminant deuxième meilleure scoreure de cette partie, avec 6 buts inscrits et un pourcentage de réussite évalué à plus de 54%. La sociétaire des Neptunes de Nantes, a été récompensé du titre de MVP du match.

D’autres joueuses ont également participé à cette victoire. Dieynaba Sy est arrivée à la tête du classement des buteuses avec 7 pions. Claudine Mendy, Soukeyna Sagna et Doungou Camara ont chacune marqué quatre fois. Keita Fanta a contribué à hauteur de trois réalisations à la victoire les Lionnes. Coura Camara, Niancalin Kante, Hawa Ndiaye ont pointé chacune deux buts.

wiwsport.com