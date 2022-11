Toujours dans notre entretien avec l’ancien international Alassane Ndour, il a été question des chances des équipes africaines pour cette coupe du monde 2022. Il a aussi parlé de la gestion des équipes lors de la petite préparation avant le coup d’envoi qui sera déterminante pour la suite de la compétition. (Extraits)

Quels sont vos pronostics pour les autres pays africains en lice pour ce mondial ?

Le Cameroun est sur une bonne dynamique. On connaît les camerounais très compétitifs, c’est leur état d’esprit dans les grandes compétitions. On attend de voir ce qu’ils vont nous montrer parce qu’ils sont dans un groupe compliqué. C’est un peuple à défi, on espere qu’ils vont renverser les tendances. Le Maroc était assez timide durant les qualifications. L’état d’esprit commence à revenir avec le changement d’entraîneur donc il a ses chances. Je pense que toutes nos équipes ont leurs chances avec tous ces joueurs africains qui font les beaux jours du championnat européen. Le Ghana et la Tunisie ont l’expérience de jouer une coupe du monde. Mais le Sénégal est le favori parmi ces 5 équipes pour aller plus loin. Sur la qualité des joueurs, on a les qualités et les moyens de le faire.

Qu’est ce qui sera déterminant dans cette coupe du monde pour se retrouver parmi les finalistes ?

Nul ne saura vous dire que telle équipe va gagner. Il y’a plusieurs facteurs qui vont être déterminants. Il y’a le climat parce qu’on connaît le Qatar très chaud parfois humide. Cela peut jouer sur les tendances. La fatigue avec les joueurs qui ont joué un nombre important de matchs, les équipes se retrouvent avec des blessés. L’équipe qui sera la plus fraîche, concentrée, pourra aller loin. Il faudra faire très attention sur la petite préparation des joueurs. Les gérer au cas par cas selon leur nombre de matchs joués, misé sur la continuité pour les plus utilisés. Il ne faut pas passer à coté de cette gestion qui est importante.

wiwsport.com