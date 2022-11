Pape Matar Sarr pourrait jouer ses premières minutes avec Tottenham ce mercredi, en League Cup.

Recruté du FC Metz l’été 2021 puis officiellement arrivé à Tottenham lors du dernier mercato estival, Pape Matar Sarr n’a pas encore disputé la moindre minute avec les Spurs. Depuis l’entame de cette saison, le milieu de terrain sénégalais de 20 ans alterne entre non convocation et remplaçant en Premier League et en Ligue européenne des Champions.

Mais ce mercredi, il pourrait enfin jouer son premier match avec l’équipe première de Tottenham, un peu plus d’une semaine après avoir débuté avec la réserve en PL2. En effet, alors que les Spurs font leur entrée en lice en League Cup avec un déplacement à Nottingham Forest ce mercredi (19h45 GMT), Pape Matar pourrait même démarrer titulaire.

Au pire des cas, l’ancien pensionnaire de Génération Foot devrait effectuer son entrée en cours de jeu dans cette rencontre, d’autant plus qu’Antonio Conte et son coach assistant devraient donner du temps de jeu à ceux qui ne l’ont pas beaucoup eu depuis le début de saison. Ce serait donc une bonne nouvelle pour PMS, lui qui sera présent au Mondial.

