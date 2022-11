À l’heure où tous les regards sont tournés vers le sélectionneur national Aliou Cissé qui doit publier sa liste pour la Coupe du monde ce vendredi, certains joueurs font figure d’équations pour le technicien Sénégalais.

Choisir, c’est éliminé ! Aliou Cissé en est bien conscient à deux jours de publier sa liste des 26 joueurs qui iront au Qatar pour la Coupe du monde 2022. Si la plupart des joueurs qui devront défendre les couleurs du Sénégal sont connus ou presque, il y’a néanmoins quelques-uns qui peuvent faire douter le sélectionneur dans ses choix, et ce jusqu’au bout. Il sont ses derniers casse-têtes.

ALFRED GOMIS ET MORY DIAW, UNE PLACE POUR DEUX !

D’abord au poste de gardien de but, Aliou Cissé devra trancher net pour trouver son troisième portier derrière Edouard Mendy et Seyni Dieng qui ont une marge d’avance sur les deux autres. Pour le moment Alfred Gomis et Mory Diaw tiennent la corde et doivent être départager par le choix d’El Tactico. Si Alfred Gomis n’est plus souverain alors qu’il est écarté du groupe du Stade Rennais, se contentant d’avoir des miettes avec l’équipe réserve de Rennes en National 2, Mory Diaw présélectionné plusieurs fois, lui reste indéboulonnable dans les cages du Club de Clermont Foot. Toutefois si la dynamique est plus du côté du gardien de but de Clermont, il ne demeure pas moins qu’Alfred Gomis (14 sélections) bonifie d’une plus grande expérience au niveau inter- national avec les Lons du Sénégal. D’ailleurs il est le seul gardien de but actuel a être en lice pour jouer une deuxième coupe du monde après celle de 2018 dont il faisait partie alors qu’il évoluait encore à Spal.

SALIOU CISS, L’ÉQUATION À PLUSIEURS INCONNUES QUE DOIT RÉSOUDRE CISSÉ

En défense , il y’a la grande équation Saliou Ciss qui défraie la chronique et qui divise l’opinion nationale. Énorme lors de la Can 2022 au Cameroun, l’arrière gauche des Lions traverse depuis un désert puisqu’il se retrouve sans club après la fin de son contrat avec l’AS Nancy Loraine en juillet dernier. Ainsi en manque de compétition, personne ne sait vraiment dans quelle forme physique se trouve le joueur. Saliou Ciss pourrait ainsi faire les frais des jeunes lionceaux qui commencent à se faire une place au sein de la tanière et qui ont été choisi à sa place lors du dernier rassemble- ment des Lions en septembre. Toutefois , si le sélectionneur pense qu’il est important dans son dispositif, il pourrait contre toute attente faire appel à lui à l’occasion de la publication de sa liste ce vendredi.

FORMOSE MENDY EN BALLOTAGE FAVORABLE, NAME DANS LA DYNAMIQUE DE GROUPE ?

Avec deux sélections, Formose Mendy est un candidat sérieux pour faire partie de la liste. Le polyvalent défenseur d’Amiens SC garde toutes ses chances à la veille de la publication de la liste des 26 joueurs pour la coupe du monde. Auteur d’une prestation correcte au poste d’arrière droit pour sa première convocation lors du match amical contre la Bolivie le 24 septembre (2-0), le joueur de 21 ans espère disputer sa première compétition international avec l’équipe du Sénégal. Justement lors de cette fameuse rencontre contre « la verde » au Stade de la Source à Orléans , Moustapha Name (6 sélections) avait montré qu’il pourrait bien dépanner au poste d’arrière droit en cas de besoin. Milieu de terrain de formation , Name est souvent utilisé dans d’autres postes grâce à sa polyvalence. Ce qui pourrait d’ailleurs jouer en sa faveur en plus du fait qu’il fut du groupe champion d’Afrique au Cameroun.

NOAH FADIGA, LE FLOU TOTAL !

Porter le nom de Fadiga dans la sélection du Sénégal est déjà un lourd fardeau que doit porter Noah. Fils de la légende Khalilou Fadiga, le joueur du Stade Brestois 29 pourrait suivre les pas de son paternel et jouer une coupe du monde sous les couleurs sénégalaises. Déjà convoqué en septembre dernier, l’arrière droit de 22 ans n’avait pas pu honorer l’appel des Lions pour cause de blessure. Cette fois-ci encore son nom doit être dans un coin de la tête d’Aliou Cissé qui pourrait lui permettre de décrocher le jackpot en l’incluant dans sa liste.

MBAYE DIAGNE LA POSSIBLE SURPRISE D’EL TACTICO

Mbaye Diagne est celui qui pourrait faire son grand retour dans la tanière et ainsi participer à la Coupe du monde 2022. Absent de la tanière depuis mars 2021, Mbaye Diagne pourrait ne pas donner le choix à Aliou Cissé tant il est irréprochable sur le plan statistique. Avec de 7 buts marqués en 12 matchs en Super Lig , l’avant- centre sénégalais de Karagumruk peut se prévaloir de son bon début de saison pour figurer dans la liste pour le mondial qatari alors que tout le monde le croyait hors circuit. La balle est maintenant dans le camp du sélectionneur !

NICOLAS JACKSON ET HABIB DIALLO , TOUJOURS DANS LE SUBCONSCIENT D’ALIOU CISSÉ

Avec 14 sélections à son actif, Habib Diallo est un habitué de la tanière et au vue de ses statistiques il pourrait bien la retrouver après une longue absence. L’attaquant du Racing Club de Strasbourg a planté 5 buts cette saison et joue les troubles fêtes dans la constitution de la liste d’Aliou Cissé. Même son de cloche pour Nicolas Jacskon. Le joueur de Villareal s’est installé dans le subconscient de tous les sénégalais et donc du sélectionneur national. Capable d’évoluer à toutes les positions en attaque, Nicolas Jackson peut être une pièce de rechange indispensable pour les Lions au Qatar.

wiwsport.com