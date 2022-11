Le gardien international Sénégalais Seny Dieng est courtisé par des formations issues de la Premier League et de la Ligue 1 Française qui veulent s’attacher les services de l’un des meilleurs gardiens de Championship cette saison.

Selon les informations de Football Insider, Everton est intéressé par la signature du gardien sénégalais de Queen Park Rangers. En effet les Toffees veulent trouver un remplaçant crédible à Jordan Pickford gardien numéro 1 du club alors que le deuxième gardien Asmir Begovic (35ans) est de plus en plus sur la pente descendante.

Dés lors le club entrainé par Frank Lampard, actuel 16e de Premier League veut faire de Seny Dieng son portier et second de Jordan Pickford et ce dés ce mercato d’hiver a annoncé le média anglais.

Toutefois, il précise qu’Everton n’est pas la seule formation à s’intéresser au gardien de 27 ans. Outre le club de la Mersey, il y’a également Bournemouth mais aussi Lille et Monaco pensionnaires de la Ligue 1 qui préparent leur entrée dans le marché pour s’attacher les services d’un nouveau portier.

A ce stade de la saison, Seny Dieng a réalisé 5 clean sheets en 20 rencontres de Championship cette saison et figure avec son club dans le haut du classement en deuxième division anglaise (6e).

wiwsport.com