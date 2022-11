C’est ce que tout le monde attendait depuis l’annonce du forfait de Mané ce matin, la sortie du Bayern Munich sur la blessure du Sénégalais. Le club bavarois a communiqué en début d’après-midi pour informer que le joueur subira des tests supplémentaires pour mieux statuer sur sa participation ou non au Mondial.

« Sadio Mané a été blessé au péroné droit. Il est forfait contre Schalke ce samedi. D’autres tests suivront dans les prochains jours. Le FC Bayern est en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football », communique le Bayern Munich.

Toutefois, le club précise que Sadio Mané manquera le dernier match du club, prévu samedi prochain contre le Schalke 04. Le FC Bayern ajoute être en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football. D’ailleurs, des sources informent que le médecin de la FSF et le médecin de la Présidence de la République vont rallier Munich pour une contre expertise.

Sadio Mane suffered an injury to his right fibula during #FCBSVW. He will miss the game against Schalke. Further examinations will follow in the coming days, and FC Bayern are in contact with the medical staff of the Senegalese Football Association.

