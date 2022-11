En déplacement au RCD Stadium ce mercredi à l’occasion de la 14e journée de LaLiga, Villarreal s’est imposé devant l’Espanyol Barcelone (0-1).

Sans Nicolas Jackson, resté durant tout le match sur le banc des remplaçants, une première cette saison, Villarreal, porté par son gardien Rulli, s’est donné de l’air. Alors que l’avenir de Quique Setién semble plus que jamais compromis après trois défaites et un match nul sur les 4 premiers matchs de l’ancien entraîneur du FC Barcelone, le Sous-Marin Jaune s’est relancé en Championnat.

Pour le compte de la 14e journée de LaLiga ce mercredi, Villarreal s’est en effet imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. L’unique but de cette rencontre a été inscrit à la 64e minute sur un contre son camp du gardien français du club catalan Benjamin Lecompte. Avec cette victoire, Jackson et ses partenaires remontent provisoirement à la 8e place.

¡FINAL EN BARCELONA! ¡QUÉ TRES PUNTOS TAN IMPORTANTES PARA EL SUBMARINO! ¡VAAAAAMOOOOS 💛!#EspanyolVillarreal pic.twitter.com/ndDBK5kj9s — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 9, 2022

