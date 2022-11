Avec Amath Ndiaye sur la pelouse de Son Moix, Majorque s’est offert un cours mais très valeureux et précieux succès devant l’Atlético Madrid ce mercredi (1-0).

Majorque ne s’arrête plus ! Après une victoire à Valence, un match nul contre l’Espanyol puis un succès sur la pelouse de Villarreal, le club des îles Baléares a ramené son invincibilité à quatre rencontres d’affilée. Ce mercredi soir, à l’occasion de la 14e journée de Liga, c’est l’Atlético Madrid qui est tombé dans le piège.

Le RCD Mallorca a en effet créé plus de sensation en dominant les Colchoneros, au Stade de Son Moix, sur la plus petite des marges (1-0). L’unique but de ce succès pour Amath Ndiaye et ses partenaires est l’œuvre de l’inévitable attaquant kosovare Vedat Muriqi (16e). Sur le plan comptable, Majorque occupe la 10e place.

