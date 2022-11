Alors que tout le peuple sénégalais retient son souffle depuis l’annonce du forfait de Sadio Mané par L’Equipe, ce mercredi matin, des examens sont toujours en cours pour donner un pronostic définitif quant à sa participation ou non au Mondial.

La peur s’est installée mardi soir lorsque Sadio Mané s’est assis sur la pelouse lors du match qui opposait le Bayern au Werder Brême. Alors que Nagelsmann et son adjoint avait donné des nouvelles plutôt rassurantes mardi soir, L’Equipe affirme ce mercredi matin que Mané manquera le rendez-vous du Qatar à 12 jours de l’entrée en lice du Sénégal face au Pays-Bas.

Selon le média français, le coup reçu par Sadio Mané aurait touché un nerf et aurait aggravé la blessure du leader des Lions. Une information confirmée par Taggat et AS, mais pas encore par le Bayern Munich et la FSF. D’ailleurs, selon des sources interposées, des examens seraient toujours en cours du côté du Bayern pour connaître le sort définitif du meilleur joueur africain et sénégalais.

Même son de cloche chez le président de la FSF, Me Augustin Senghor qui affirme qu’aucun communiqué officiel n’a fait état du forfait de Mané et que rien n’est encore certain. « Rien n’est officiel pour le moment. On attend un communiqué du Bayern et de son département médical », s’est exprimé Me Augustin Senghor sur la RFM. A l’heure actuelle, la sortie du club bavarois est plus qu’attendu alors que le forfait de SM10 serait un coup dur pour le Sénégal.

Pour rappel, Ismaïla Sarr, un des héros de la dernière CAN, avait pourtant rejoint la Tanière au niveau des ¼ de finale avant de jouer un rôle décisif dans la conquête du titre. Pour Mané, au pire des cas, on pourrait s’attendre au même procédé de récupération avant qu’il ne rejoigne le groupe de Cissé en cours de compétition.

wiwsport.com