C’est parti, pour 10 jours, le continent africain va vibrer au rythme du Championnat d’Afrique de handball, organisé sur les terres sénégalaises. Cette 25e édition qui verra la participation de 13 nations prendra fin le 19 novembre 2022.

Pour lancer cette compétition, une cérémonie festive a été organisée au stade omnisports de Diamniadio lieu qui abritera tous les matchs de cette édition. Le volet culturel a été mis en valeur, des pas de danse traditionnelle, des jeunes portant des drapeaux de nombreux pays, sans doute les pays des 13 équipes qualifiées, ont meublé la cérémonie.

Le président de la fédération sénégalaise de Handball, Seydou Diouf espère que cette organisation permettra de mettre plus en valeurs cette discipline. Présents au stade, Allez Casa, ASC LebouGui et le 12e gainde ont assuré l’ambiance. Et pour finir, qui de mieux que la Star Sénégalaise Viviane Chidid pour enflammer Dakar Arena. Place désormais au match d’ouverture entre le Sénégal et le Madagascar.

