Ce mercredi au stade Omnisport de Diamniadio, situé à 37 km de la capitale sénégalaise, les joueuses de l’équipe nationale féminine de handball entrent dans leur compétition, le championnat d’Afrique des nations avec une rencontre contre le Madagascar. Les Lionnes qui ont hérité un groupe relevé, pour le premier tour, qui déterminera les qualifications pour le second tour, avec la présence du vice-champion d’Afrique, le Cameroun, le Madagascar, et la Côte d’Ivoire devraient tout de même faire partie du quatuor final.

Une entrée en matière contre les Malgaches prévue à 18h00 doit donner le ton du tournoi pour les Lionnes, comme l’espère le sélectionneur. « J’ai la sensation que c’est une poule qui va nous permettre de monter en puissance. Avec tout le respect que je dois à Madagascar, c’est une équipe qui reste nouvelle dans le contexte international africain qui va, je l’espère, nous permettre de rentrer dans la compétition ».

Ce tournoi qui démarre ce mercredi et s’achève le 19 novembre verra la participation de treize équipes réparties dans trois poules, deux de quatre nations et une de 5 pays. Le Sénégal avec à sa tête, Yacine Messaoudi, le technicien franco-algérien présente un effectif équilibré avec un mélange de joueuses d’expérience et de jeunes issues de clubs français. Seules deux joueuses viennent du championnat local. Deux fois finalistes en 11 participations, la sélection classée 5e à l’issue de l’édition précédente au Cameroun, veut s’appuyer sur leurs valeurs pour pouvoir réaliser un beau parcours.

« Je vois trois objectifs, la première c’est de montrer nos valeurs, les croyances, le dynamisme de cette équipe. Une image qui symbolise le Sénégal c’est-à-dire le partage, le don de soi, beaucoup de générosité et c’est ce que symbolise cette équipe. Le deuxième objectif à l’unanimité ce sont les demi-finales et une qualification pour le mondial. Quand ses deux premiers objectifs seront atteints, le troisième on joue à la maison devant une salle magnifique, on espère devant un engouement et un soutien inconditionnel. Quand on démarre une compétition et on a à disposition des joueuses comme celle qui compose cette équipe à savoir des compétitrices, évidemment on ne fixe pas de limite et on a envie d’aller jusqu’au bout », a déclaré Yacine Messaoudi.