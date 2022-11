Alors qu’il avait été inclus dans le onze de départ pour démarrer le match de championnat de la 14e journée entre RB Leipzig et Fribourg, Abdou Diallo a été remplacé par Josko Gvardiol juste avant le début du match.

En effet le défenseur Sénégalais a ressenti un gène au genou lors de l’échauffement d’avant match et à préférer ne pas démarrer le match. Pour le moment aucun communiqué concernant une blessure de Diallo n’a été émis même si Marco Rose n’a pas souhaiter prendre le risque d’aligner l’ancien parisien.

Abdou Diallo was taken out of the warm-up early with a knee issue.

Joško Gvardiol will replace him in the starting XI 🔄 https://t.co/fcXX6WHn0K

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 9, 2022