Après le poste des gardiens de but, celui des défenseurs et des milieux de terrain, nous voilà arrivés dans la dernière étape de notre liste des probables 26 pour la Coupe du monde avec le poste des attaquants.

À ce stade de la saison, bon nombre d’avants centres sénégalais s’illustrent sur les pelouses européennes et du monde et candidatent tous autant qu’ils sont, pour figurer dans la liste des joueurs convoqués pour le mondial qatari.

Sadio Mané

Indiscutable, Indispensable et véritable leader de l’équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané fait partie des « intouchables » d’Aliou Cissé. Ensemble depuis 2012 avec l’équipe nationale U23 du Sénégal qui avait disputé les Jeux Olympiques de Londres, Sadio Mané et Aliou Cissé c’est une longue histoire. Ensemble dans toutes les aventures, Aliou Cissé entretient avec le numéro dix des Lions une relation fraternelle entre « grand frère et petit frère » et Sadio lui le rend bien sur le terrain.

L’homme a pu donner une Coupe d’Afrique au Sénégal en Février dernier après tant d’échecs tout le long de son compagnonnage avec Aliou Cissé. Bien évidemment le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal sera au Qatar pour écrire une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais.

Boulaye Dia

Quand on pense à Boulaye Dia, on pense au buteur du Sénégal lors de la manche retour des barrages de la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l’Égypte. L’attaquant de la Salernitana a repris des couleurs avec la formation italienne cette saison en Série A.

Auteur déjà de 5 buts en 12 matchs avec son club, Boulaye Dia bénéficie d’un autre critère qui lui donne une avance par rapport aux autres attaquants : sa polyvalence. L’ancien joueur de Reims peut jouer aussi bien en pointe que sur un côté. Aliou Cissé ne saurait se priver d’un tel joueur.

Iliman Ndiaye

Il peut devenir l’attraction de ce mondial coté sénégalais. Le petit feu follet de Sheffield United est actuellement en pleine bourre en Championship avec 9 buts marqués et deux passes décisives offertes en 19 apparitions cette saison. Iliman Ndiaye est dans la forme de sa vie et Aliou Cissé voudrait bien en profiter pour faire mal au Qatar.

Arrivé en sélection en Juin 2022, Illiman Ndiaye n’a pourtant pas encore brillé sous le maillot national. Mais beaucoup voient déjà en lui le présent et l’avenir des Lions et ce, à partir de cette Coupe du monde 2022. Le milieu offensif Sénégalais a de fortes chances de figurer dans la liste des 26 qui iront défendre les couleurs du Sénégal au Qatar.

Ismaila Sarr

Le joueur formé à Génération Foot est devenu cadre à 24 ans. Sous l’ombre de Sadio Mané, d’Idrissa Gueye et de Cheikhou Kouyaté pendant longtemps, Ismaila Sarr a troqué son manteau de « Lionceau » pour celui de « Lion ». Il est devenu indispensable dans l’équipe d’Aliou Cissé.

L’ailier de Watford qui a rejoint la tanière en janvier 2017 a fait du chemin depuis. Ses 47 sélections pour 10 buts marqués avec l’équipe nationale font de lui une pièce maîtresse de l’attaque des Lions du Sénégal. Nul doute qu’il sera présent pour jouer sa deuxième Coupe du monde au Qatar après celle de 2018 en Russie.

Bamba Dieng

À en croire à la dernière sortie en conférence de presse d’Aliou Cissé en marge des deux matchs amicaux du Sénégal en Septembre dernier, on pourrait bien croire que Bamba Dieng sera du voyage au Qatar. Malgré une situation compliquée à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a toujours eu le soutien du sélectionneur national qui n’a pas voulu lui faire subir une « peine double » en ne le convoquant pas lors des rencontres amicales face à la Bolivie et à l’Iran (Septembre 2022) alors qu’il avait été mis à l’écart avec son club.

Depuis, il a retrouvé du temps de jeu et la situation s’est améliorée pour lui. Ainsi le champion d’Afrique a un pied et quatre orteils dans la liste des attaquants que choisira Aliou Cissé.

Nicolas Jackson

Passé notamment par le championnat sénégalais et par le Casa Sports, Nicolas Jacskon s’est imposé cette saison en équipe première de Villareal sous Unai Emery. Capable de jouer dans toutes les positions en attaque, Nicolas Jacskon a tapé dans l’œil d’Aliou Cissé qui l’a convoqué pour la première fois en Septembre dernier avec l’Équipe Nationale du Sénégal. Toutefois le joueur de 21 ans n’a pas encore honoré sa convocation en jouant. Ce qui laisse perplexe beaucoup d’observateurs qui doutent de sa présence sur la liste d’El Tactico qui pourrait s’en passer en faveur d’autres attaquants plus habitués à la tanière.

Habib Diallo

En parlant d’attaquants habitués à la tanière, justement Habib Diallo est l’un deux. L’attaquant de Strasbourg fait une saison correcte pour le moment (5 buts) sous les ordres de Julien Stephan. Même s’il n’a pas été convoqué avec l’équipe nationale lors de la dernière liste, l’homme aux 14 sélections et deux buts, garde ses chances de figurer sur la liste d’Aliou Cissé qui sera publiée ce vendredi.

Mbaye Diagne

La porte de la sélection n’est fermée à personne,a l’habitude de dire Aliou Cissé. Mbaye Diagne pourrait ainsi bénéficier de cette largesse du sélectionneur. Absent de la tanière depuis mars 2021, Mbaye Diagne pourrait faire son grand « come-back » et au bon moment pour la Coupe du monde 2022. Alors qu’il a été devancé dans la hiérarchie par d’autres attaquants, l’avant-centre de Karagumruk auteur de 7 buts en 12 matchs en Super Lig peut s’appuyer sur sa bonne entame de saison pour prétendre à être appelé pour le mondial qatari.

D’autant plus qu’Aliou Cissé lui avait lancé un défi pour qu’il fasse tout son possible afin de faire partie de la liste pour la Coupe du monde.. Mbaye Diagne peu bel et bien disputer sa première coupe du monde en 2022.

