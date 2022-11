À quelques jours de la publication de la liste des Lions sénégalais qui devront prendre part à la 22e édition Coupe du Monde, le flou reste total sur la convocation de l’un des tauliers de cette sélection. Présentement sans club, Saliou Ciss pourrait ne pas faire partie de la délégation. Mais, pour le consultant Cheikh Oumar Aidara, le sélectionneur doit se passer de certains principes du football et faire confiance à son latéral gauche.

« Pour le cas Saliou Ciss Il faut que le coach applique une exception au principe « pas de club pas de convocation» pour plusieurs raisons. À la CAN passée beaucoup de nos joueurs étaient dans des clubs mais ne jouaient pas régulièrement alors qu’ils ont fait une bonne compétition.

Dans la continuité de ses prestations à la coupe d’Afrique, Saliou Ciss mérite d’être appelé pour le mondial . C’est un joueur qui a monté en puissance et qui gagné en expérience N’oublions pas que c’est le coach seul qui croyait en lui il a travaillé dur pour prouver qu’il avait sa place dans l’équipe .Ses acquis de la Can sont plus fiables que d’être dans un club sans jouer. Il faut que le coach applique une exception au principe

« Pas de club pas de convocation » la question des transferts est très complexe et n’est pas seulement liée à un défaut de performance. Souvent les négociations se bloquent pour un rien du tout. Saliou est un professionnel aguerri qui a déjà l’amour du maillot national il s’entraîne régulièrement et en une mi-temps il retrouvera ses repères d’autant plus qu’il partage le couloir avec des joueurs qu’il connaît bien comme quoi il va vite retrouver ses automatismes mieux vaut le recycler que de démarrer un nouveau chantier avec un latéral qui ne réussira pas à comprendre immédiatement la tactique du coach. »

wiwsport.com avec Cheikh Oumar Aidara