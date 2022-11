Sadio Mané a été sélectionné dans l’équipe type de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2022-2023.

Qualifié premier avec le Bayern Munich dans le groupe C, Sadio Mané a été énorme dans la phase de groupes de la Ligue des Champions. L’international Sénégalais a marqué trois buts et délivré une passe décisive en six matchs disputés dans la phase de poules avec le club bavarois.

Grace à ses statistiques, il a ainsi été sélectionné dans l’équipe type de la phase de groupes de la Champions League dans une formation alignée en 4-4-2.

Dans les buts on retrouve Diogo Costa (Porto). Dans une défense à quatre, on a Di Lorenzo (Naples), Mouhamed Simakan (Rb Leipzig), Mechele (Club Brugge) et Grimaldo ( Benfica). Au milieu de terrain, Sadio Mané est aligné milieu droit en compagnie de Jude Bellingham (Dortmund), Galeno (Porto) et Mohamed Salah (Liverpool).

Enfin en attaque, on retrouve les coéquipiers au Paris Saint Germain, Lionel Messi et Kylian Mbappé qui forment le duo d’attaque de cette équipe type de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

