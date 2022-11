Les verts ont perdu leur 6e match de la saison dimanche face au FC Metz qui les recevait .Une rencontre très compliquée pour Saint Etienne qui a eu l’occasion de se reprendre avec un but de Wadji mais en vain.

Les Messins ont pris l’avantage du score sur un but contre son camp de Krasso à la 18′. L’égalisation de Wadji à la 24′ venait ainsi pour relancer le match. L’attaquant de 27 ans disputait son 8e match de la saison et compte désormais 3 buts et deux passes décisives.

Toutefois, Saint Etienne a coulé devant le FC Metz. Un deuxième but messin va crucifier tous les espoirs avant la pause 39′. Au retour des vestiaires, le latéral gauche Udol va encore faire trembler les filets des verts. Avec Nade, la réponse pour réduire la marque se fera lors des arrêts de jeu à la 94′. Trop tard ! Saint Etienne est avant dernier du classement avec cette défaite (3-2).

wiwsport.com