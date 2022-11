Une bonne nouvelle pour la Tanière à 3 jours de la publication de la liste d’Aliou Cissé alors que nous en savons un peu plus sur la blessure d’Idrissa Gueye. Le milieu de terrain des Lions pourrait revenir dès le week-end prochain.

Touché aux quadriceps le week-end dernier lors de la défaites des siens face à Leicester, Idrissa Gana Gueye ne souffre pas d’une blessure grave à l’en croire The Bobble, journaliste spécialiste du club d’Everton. « Les évaluations d’Amadou Onana et d’Idrissa Gana Gueye n’ont révélé aucune blessure à long terme respectivement. Les deux joueurs seront surveillés et gérés cette semaine pour déterminer si les milieux de terrain peuvent être impliqués pour le déplacement de samedi à Bournemouth », a révélé la source.

Une information qui rassure la Tanière alors que la frayeur s’était installée chez les nombreux supporters qui veulent compter toutes les meilleures armes au mondial. A trois jours donc de la révélation du groupe des Lions qui devra prendre part à la Coupe du Monde au Qatar, Aliou Cissé peut bel et bien compter sur son cadre et pilier, Gana Gueye.

wiwsport.com