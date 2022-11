Philadelphia a remporté une victoire 100-88 contre les Phoenix Suns, lundi. Un des grands artisans du succès des Sixers, Georges Niang a reçu les éloges de son coach, Doc Rivers et de son coéquipier, Tobias Harris.

Auteur de sept triples, ce qui a égalé un sommet en carrière pour lui, et il avait 21 points, trois de moins que son plus gros total en carrière, et était une grande raison pour laquelle Philadelphie a pu gagner. Il a réussi 4/6 sur des triples au quatrième quart-temps seulement, afin d’aider les Sixers à remporter la dernière manche du match.

Sensationnel lors de la rencontre contre les Suns, Niang n’a pas manqué de recevoir le respect de son coéquipier, Harris. « Oubliez Joël, ce soir, c’est Georges Niang », a lancé Tobias Harris tout en souriant. « Laisse-moi parler de Georges parce qu’il a sorti une sacrée nuit pour nous. Au début de ce quatrième quart-temps, le jeu consiste à tirer au bon moment lorsque vous avez une avance et qu’une équipe essaie de faire une course. Je pensais que Georges à maintes reprises tout au long du match, surtout au début du quatrième quart-temps, était capable de faire de gros coups pour nous », a ajouté Harris.

« Je pense juste que nous grandissons en équipe », a déclaré Niang. « Quand la balle bouge, je pense que nous sommes à notre meilleur niveau avec une rotation bien sûr. Pas trop d’équipes veulent fermer, être à nouveau conduites et devoir fermer. Lorsque nous faisons cela en équipe et que le ballon bouge, nous avons l’air vraiment bien ». Niang a mis en place 10 triples, ce qui est exactement le type de numéro que les Sixers veulent voir de The Minivan. C’est un tireur d’élite à 3 points et Philadelphie veut le voir profiter des regards faciles qu’il a pu créer dans la nuit.

L’entraîneur des Sixers Doc Rivers. « Ils s’affaissaient beaucoup et nous avons juste dit à nos gars de tirer un coup de pied et de trouver Georges, Tobias, juste nos tireurs et je pensais que Joël avait fait du bon travail, mais tout le monde l’a fait. Georges va tirer la balle. C’est pourquoi vous l’avez là-dedans. C’est un joueur agressif et nous voulons qu’il le soit », a déclaré le coach des Sixers qui affronteront les Hawks d’Atalanta jeudi.

