Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara s’est exprimé sur différents points tournant autour de cette troisième participation des Lions à la Coupe du monde Qatar 2022. Le budget, la presse sont entre autres sujets abordés par le ministre lors du panel organisé samedi dernier par l’ANPS.

Yankhoba Diatara n’a pas tari d’éloges à l’égard du sélectionneur national, Aliou Cissé en marge du panel de l’ANPS, organisé ce samedi avant de réitéré l’enga- gement de l’Etat à mettre à la disposition des Lions le budget de 14 milliards. « Nous avons la chance d’avoir à nos côtés notre fierté nationale, notre fierté Africaine, Aliou Cissé, je vous renouvelle les félicitations du Chef de l’Etat et de l’ensemble du gouvernement. Depuis hier avec les finances, le budget de 14 milliards pour la coupe du monde est mobilisé. Et avec la fédération sénégalaise de football, toutes les dispositions seront prises pour une excellente participa- tion au mondial », a réitéré Monsieur Diatara sur le budget prévu pour la participation des Lions au Mondial.

Quid de la presse qui sera au rendez-vous de cette 22ième édition de la Coupe du monde. « La presse sera mise dans d’excellentes conditions de travail, et j’ai l’honneur de vous dire que la subvention pour l’ANPS passe de 50 millions à 60 millions. Et je peux même dire que vous ferez partie en quelque sorte de la délégation officielle contre tenu du rôle important que vous joué dans l’équipe nationale et dans la stabilité du pays », a promis le ministre.

Diatara poursuit et promet de meilleures conditions de travail pour la presse au Qatar. « Le chef de l’Etat nous a donné les instructions de vous accompagner davantage parce que vous le méritez. Vous avez fait des sacrifices énormes pour maintenir l’équipe à ce niveau de performance, c’est pourquoi l’Etat du Sénégal, par devoir et par loyauté, des dispositions seront prises très prochai- nement pour vous mettre dans de meilleures conditions de travail. Et avant notre départ, toutes les dispositions seront prises », s’est exprimé le ministre des Sports, ce samedi en marge du panel organisé par l’Association Nationale de la Presse Sportive.

Panel de Haut Niveau de l'ANPS à la veille du mondial Qatar2022. Un moment important de partage d'expérience et de legs de flambeau entre des générations de journalistes. Merci à l'ANPS pour cet honneur de présider cet événement majeur du 13ème Gaïndé. pic.twitter.com/NXwGSrIQ2i — Yankhoba Diatara (@YDiatara) November 5, 2022

wiwsport.com