Les Nuggets ont réussi une bonne entame du match avec les deux premiers quarts temps maîtrisés de bout en bout (40-27; 30-24). Pour les Spurs dont l’effectif a été moins attrayant cette nuit, seuls Vassels et Johnson ont marqué 20 et 25 points. San Antonio a passé la nuit à vouloir rattraper l’écart trop grand à la fin , 25 points. Les Spurs ont marqué ce chiffre lors d’eux derniers quarts temps mais ont toujours perdu les rounds face aux Nuggets (29-25 ; 27-25).

Battus (126-101), San Antonio à domicile retrouve les Nuggets de Denver cette nuit. Gorgui Sy DIENG a disputé 10 minutes pour 5 points, 1 rebond et une passe décisive dont un tir primé qui avait permis à son équipe de se rapprocher, en vain.

