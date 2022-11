Le tirage au sort des 16es de finale de la Ligue Europa Conférence s’est effectué ce lundi après-midi, à Nyon. Deuxième du groupe H, derrière Slovan Bratislava, le FC Bâle de Kaly Sène jouera Trabzonspor en seizièmes de finale.

Le FC Bâle continuera sa campagne européenne après avoir assuré sa place au prochain tour de la Ligue Europa Conférence. Sorti deuxième de son groupe, la formation suisse a hérité du troisième du groupe H de la Ligue Europa, Trabzonspor. Le club turc devancé par Ferencvaros et l’AS Monaco, a été reversé en Ligue Europa Conférence.

Une belle affiche donc entre le FC Bâle de l’attaquant sénégalais, Kaly Sène et le Trabzonspor, le champion de Turquie en titre. A l’arrêt actuellement après un début de saison raté à cause de deux blessures (juillet – septembre et octobre). Avec seulement 5 apparitions cette saison, l’ancien de la Juventus avait réussi une excellente saison sous les couleurs de Grasshoppers (prêt).

De retour à la compétition, celui qui n’a pas encore réussi à s’imposer avec son club pourrait tout de même retrouver son meilleur niveau d’ici le mois de février, date des 16es de finale de la Ligue Europa Conférence.

