Effectué ce vendredi à Nyon, le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions a opposé Dortmund à Chelsea d’Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

Une opposition de style entre Allemands et Anglais. A Nyon ce lundi, a lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Premier de son groupe, Chelsea pouvait tomber sur un gros adversaire comme le Paris Saint-Germain. Mais les Blues croiseront finalement une équipe à leur calibre.

En effet, la formation de Graham Potter, mal en point actuellement en Championnat avec quatre matchs d’affilée sans victoire, affronteront le Borussia Dortmund, une équipe auquel il ne faut jamais se fier. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et ses partenaires devront donc arriver avec une meilleure forme en février.

It's Dortmund in the last-16! 👊#UCLdraw pic.twitter.com/rXiYWS8XpF

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 7, 2022