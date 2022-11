Bingourou Kamara, Mbaye Diagne ou encore Mame Biram Diouf… Des Sénégalais ont encore brillé dans les Championnats européens pendant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 4-4-2 losange.

BINGOUROU KAMARA sauve Montpellier

Contre Clermont ce dimanche, l’ancien gardien de but du Racing Club Strasbourg Alsace s’est donné plus de bonnes raisons d’espérer d’être présent à la Coupe du Monde. Afin de permettre à Montpellier de stopper une série de cinq défaites de rang, l’international sénégalais de 26 ans a joué un match XXL. Auteur d’un superbe arrêt sur pénalty devant Komnen Andric en fin de première période, le gardien de Montpellier a eu un rôle indispensable sur le second penalty manqué par Clermont, à un quart d’heure de la fin du match. Bingourou a fini sa rencontre avec pas moins de six arrêts.

MAMADOU DIARRA insaisissable

C’est sans aucun doute l’une des révélations de ce début de saison dans le Championnat de France de D2. L’ancien joueur de Giresunspor semble insaisissable et devient de plus en plus irrésistible. Sa prestation contre Rodez samedi dernier en dit long sur son importance pour le GF38. C’est lui qui permet aux Grenoblois de revenir avec les trois points de la victoire en marquant de la tête l’unique but de la rencontre. Et en plus d’être décisif en attaque, il s’est montré très à l’aise en défense. Avec un but, 2 interceptions, 2 dégagements, 4 duels remportés, 72 ballons touchés (…), son match n’est pas loin du parfait. Il n’a pas encore perdu avec Grenoble en Ligue 2.

ABDOULAYE SECK, ce sérial buteur

À ce rythme, Barak Bakhar n’aura d’autres choix que de le faire jouer avant-centre, non ? Contre Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, c’était moins évidemment pour le défenseur sénégalais, d’autant plus que son équipe s’est lourdement inclinée. Néanmoins, il a tenu son rang autant qu’il pouvait (4 dégagements, 1 interception, 1 tacle, 18 duels remportés). Puis contre le Beitar Jérusalem ce dimanche, les choses ont été plus simples pour le Champion d’Afrique. Auteur d’un match tranquille en défense, il s’illustre en attaque en marquant le troisième but de son équipe, sa troisième réalisation avec le Maccabi Haïfa lors de ses quatre derniers matchs.

ZARGO TOURÉ, la satisfaction dijonnaise

Dans une équipe de Dijon au bord du gouffre, le défenseur central sénégalais sort généralement la tête de l’eau, comme samedi dernier contre l’En-Avant Guingamp. À défaut de voir les attaquants dijonnais réussir face au gardien adverse, c’est lui qui permet au DFCO d’égaliser à la 52e minute. Sur le plan défensif, Zargo Touré n’a pas également manqué de briller dans ce match. Il se distingue avec pas moins de 4 dégagements, 3 tacles, 10 duels remportés.

MOUSSA NDIAYE solide

Titularisé à la dernière minute après le forfait de Jan Vertonghen qui s’est blessé pendant l’échauffement, l’arrière latéral gauche de 20 ans a répondu aux attentes de son entraîneur, lors du choc de dimanche entre le Royal Antwerp et son club Anderlecht (0-0). S’il a été moins en vue en attaque, ce qui semblait normal au vu de la physionomie de la rencontre, l’ancien joueur du FC Barcelone a été impeccable dans son couloir gauche, où il a été énormément sollicité. Soumis à 17 duels au sol, il en a remporté 12, puis 3/5 duels aériens. Avec 84 ballons touchés (2e plus grand total du match pour son équipe), il a réussi 83% de ses passes (44/55).

AMIDOU DIOP rayonnant

Son équipe, qui se bat avec toutes ses armes pour rester dans l’élite, peut continuer à compter sur lui. Sur la pelouse de Sarpsborg ce dimanche (2-2), à l’occasion de la 29e journée du Championnat norvégien, le milieu de terrain sénégalais de 30 ans a marqué son quatrième but de la saison avec Kristiansund, un boulet de canon de toute beauté à la 23e minute. Appelé à faire la liaison entre l’attaque et la défense de son équipe, l’ancien joueur de Molde ou encore d’Adanaspor répond généralement présent. Il s’est montré très précieux dans l’animation offensive et dans la récupération.

KREPIN DIATTA en forme

Sur la pelouse de Toulouse ce dimanche en Ligue 1, le milieu de terrain a disputé 15 bonnes minutes. Mais sa seconde présence cette saison dans notre équipe type de la semaine est forcément grâce à son match contre l’Etoile Rouge Belgrade en Europa League, jeudi dernier. Sur le côté droit, Krépin Diatta aura été très intéressant. Offensivement, il a fait très mal dans son couloir, où ses accélérations ont mis à mal les défenseurs serbes. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets malgré 2 tirs, il a fait des différences avec 4 passes clé, 5 ballons touchés à l’intérieur de la surface adverse, 9 duels remportés, et c’est bien lui qui offre une passe décisive à Volland sur le deuxième but monégasque. Défensivement, son travail a été précieux également.

AMATH NDIAYE buteur

Revoilà Amath Ndiaye Diédhiou ! Quatre ans plus tard, l’international sénégalais de 26 ans retrouve à nouveau le chemin des filets dans le Championnat d’Espagne, LaLiga. Il fallait attendre le déplacement de Mallorca sur la pelouse de Villarreal ce dimanche pour voir l’ancien joueur de l’Atlético Madrid briller à nouveau. Pour seulement un quart d’heure à La Cerámica, tout lui a réussi. Peu après son entrée en jeu, il a permis à son équipe d’assurer la victoire en marquant le 0-2 (75e) d’une reprise de volée exceptionnelle. Un retour en forme à saluer !

ILIMAN NDIAYE irrésistible

Exceptionnel à nouveau. Grâce à lui, Sheffield United, mené, est revenu dans son match avant de corriger Burnley samedi dernier (5-2). Profitant d’une balle qui traînait dans la surface des Clarets, l’attaquant de 22 ans égalisait pour les siens, marquant au passage son 9e but de la saison, le 4e d’affilée. Son travail et ses démarcations ont été remarquables durant cette rencontre. En première comme en seconde période, il a beaucoup pressé, et son coéquipier Oli McBurnie en sait quelque chose. Son volume de jeu et ses courses ont été également aux Blades.

MAME BIRAM DIOUF porte Konyaspor

À 34 ans, Mame Biram Diouf n’a pas encore perdu son instinct de buteur. Contre Trabzonspor ce dimanche, l’attaquant a été l’un des acteurs majeurs au Medical Park Stadium, notamment pour son équipe Konyaspor qui a pu décrocher un valeureux point contre le champion en titre. Alors que ses partenaires perdaient 2 à 0 après 27 minutes de jeu, l’ancien joueur de Hatayspor est apparu au bon moment, juste avant la pause (45e+8), pour réduire l’écart. Et de quelle manière ! Sur un ballon récupéré à l’entrée de la surface de Trabzonspor, Mame effectue un superbe contrôle puis un enchaînement pied droit de toute beauté pour scorer. Un superbe match de sa part.

MBAYE DIAGNE n’a pas suffi

Il a donné tout ce dont il pouvait, mais ça n’a pas suffi à Karagumruk sur la pelouse d’Antalyaspor (défaite 2-4). Très disponible et très généreux, l’attaquant a joué un grand match, plus particulièrement dans la première mi-temps où il a été impliqué sur les deux buts de son équipe en l’espace de 20 minutes. Tout d’abord, il a donné une superbe offrande à Ebrima Colley sur l’ouverture du score. Ensuite, c’est lui qui double la mise à la 19e minute d’une belle action de sa part. Il aura énormément tenté, le résultat de ses 5 tirs dans ce match.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

Team of the Week #wiwsport

⚠️ Le 11 type des Lions de la semaine écoulée #Senegalhttps://t.co/JUerGau620 pic.twitter.com/XJQaVLKOYf — wiwsport (@wiwsport) November 7, 2022

wiwsport.com