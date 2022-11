Remarquable, encore une fois, le Rayo Vallecano a fait chuter le Real Madrid (3-2), ce lundi soir en clôture de la 13e journée de LaLiga.

A la fin de la première moitié de saison, la formation d’Andoni Iraola n’aura perdu devant aucune des quatre équipes ayant terminé dans le top 4 du Championnat d’Espagne la saison dernière. Après un match nul au Camp Nou face au Barça (0-0) puis au Civitas Metropolitano contre l’Atlético (1-1) et une victoire devant le FC Séville (0-1), au Sánchez Pizjuán, le Rayo Vallecano fait tomber le Real Madrid.

Les Champions d’Europe en titre n’avaient pourtant plus perdu en Championnat depuis mai dernier, et c’était sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Mais ce jeudi, au Stade Vallecas, dans un « petit » derby, c’est la surprenante équipe rayista qui a eu raison sur eux au terme d’une rencontre que les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont jamais vraiment maîtrisé. D’ailleurs, les choses ont bien démarré pour le Rayo Vallecano.

Santi Comesaña ouvrait le score après seulement 5 minutes de jeu. Mais le Real Madrid, grace à des décisions arbitrales discutables, a renversé la marque avant la pause grâce à des réalisations de Luca Modric (37e, s.p) et Eder Militao (41e). Sauf que les locaux n’ont pas abdiqué puisqu’ils égaliseront à la 44e minute sur une sublime reprise de volée d’Alvaro Garcia. Et le Real Madrid ne ressortira plus du piège.

A la 67e minute, Oscar Trejo transformait un penalty pour le 3-2. L’entrée en jeu de l’international sénégalais Pathé Ciss dans le dernier quart d’heure permettait au Rayo Vallecano de conserver le score. Désormais invaincu depuis 5 matchs, le Rayo signe une troisième victoire d’affilée cette saison et continue de grimper au classement. Les hommes d’Iraola sont 8es à trois points de la 3e place. Le Real est derrière le Barça.

