Transféré libre du côté de Bochum après son séjour pas trop convainquant en Angleterre, miné par des blessures et de déboires hors des terrains, Lys Mosset n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs de son nouveau club.

Lys Mousset a rejoint l’équipe de Bundesliga cet été après avoir été libéré par Sheffield United à la fin de son contrat. Après une période sans club, il signe un contrat de deux ans à Bochum, mais n’a pas encore joué en raison de problèmes de forme physique. Alors que son transfert a fait l’objet de discussions assez controversées en interne, Lys Mousset succombe à ses vieux démons.

En effet, le mois dernier, son entraîneur Thomas Letsch l’a mis sur un programme de remise en forme individuel, insistant sur le fait que « c’est à lui de se mettre en forme« . Un mois plus tard, il déclare : « Il n’est pas assez en forme physiquement. Nous devons le mettre dans un état où il peut nous aider. » L’attaquant a toutefois repris cette semaine l’entraînement avec ses coéquipiers après avoir suivi le programme individuel d’une durée d’un mois « Il s’entraîne en équipe depuis une semaine maintenant et il est à nouveau pleinement impliqué. Il a très bien accepté la situation et ne l’a pas considérée comme une punition, mais l’a vraiment utilisée pour passer à un autre niveau physique. »

Au cours des deux dernières saisons, Lys Mousset n’a pas disputé 90 minutes dans un match. Une apparition de 60 minutes à l’Inter Milan en mars dernier, sous les couleurs de Salernitana, le club où il a été prêté, a été sa plus longue période passée sur le terrain.