Le promu en Ligue 1, Sonacos, a encore fait match nul hier lors de la 4e journée de la saison. Les Huiliers qui se déplaçaient au stade Ibrahima Boye de Guediewaye espéraient marquer au moins un but a fait savoir leur coach en fin de match.

En effet , Sonacos n’a toujours pas marqué son premier but de la saison. Le club a enchaîné 4 matchs nuls sans inscrire ni encaisser un seul but. Hier face à l’AS Douanes, elle a encore partagé les points. À la fin de la rencontre, le coach Sidate Sarr a analysé ce match où il espérait au moins marquer un but.

«J’ai un sentiment de regrets,parce qu’on méritait au moins de marquer ce qu’on a pas encore fait jusqu’à présent. Mais on était aussi face avec une équipe de la Douanes qui était bien organisée sur le plan défensif. Pour moi, c’est un résultat positif ».



Selon le technicien, son équipe n’a pas joué la carte de la défense pour espérer ce résultat. Sonacos va encore se révéler dans les jours à venir promet-il.

« On a joué pour gagner quand tu regardes un peu la feuille de match on avait trois attaquants et deux milieux offensifs on a terminé le match comme ça. Cela veut dire qu’on est jamais venu pour défendre, c’est un match de football,les points sont là et on va les prendre parce que le championnat n’est pas encore terminé. C’est une équipe qui vient de ligue 2 il faut qu’elle cherche ses repères ».

