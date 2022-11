Après sa défaite d’entrée dans la saison 2022-2023, l’AS Douanes ne s’est pas incliné pour la 3e fois de la saison. Elle a partagé les points hier avec Sonacos au stade Ibrahima Boye pour le compte de la 4e journée.

Les occasions n’ont pas manqué pour les Douaniers mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous. Une analyse du coach Lamine Diagne à la fin du match qui se dit tout de même satisfait du contenu.

« Je pense que sur ce match, je suis très satisfait du contenu mais je peux dire qu’on a péché sur la finition car ils (ses joueurs) ont confondu précipitation et vitesse. Mais quand même dans l’ensemble suis très satisfait. Il nous a manqué un brin de chance pour marquer ce petit but. Ce qui n’as pas marché? On a pas été précis sur les centres, on arrivait pas à créer un surnombre dans la surface de réparation .Ils se précipitaient pour avoir un but. On va continuer à travailler sur cela pour revenir en force ».

