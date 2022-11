Après la NBA, Tacko Fall qui évolue en première division chinoise avec Xinjiang Flying Tigers de l’ABC réussit de bons matchs qui font de lui un joueur heureux en Chine.

Depuis son passage à la NBA, il ne passe plus inaperçu. Tacko Fall qui n’a pu se trouver une place dans la ligue la plus prestigieuse au monde a décidé de tenter l’aventure chinoise. Et il faut noter que cela lui réussit bien. Il a été l’un des joueurs les plus productifs de l’équipe jusqu’à présent, avec une moyenne de 14,6 points, 8,3 rebonds et trois blocs par match en seulement 24 minutes par nuit. Les chiffres sont bons, mais les faits saillants sont encore meilleurs.

Le match le plus récent de Fall était vraiment un spectacle à voir: il a terminé avec 22 points, 11 rebonds et deux blocs sur 80% de tirs contre Nanjing Tongxi Monkey King.

Fall est l’un des joueurs les plus grands et les plus longs de la NBA 2,29 m. L’ère actuelle de la NBA est plus une question de vitesse et de compétence que de taille pure, c’est pourquoi quelqu’un comme Fall a eu du mal à avoir un impact là-bas. Son jeu est cependant parfaitement adapté à la ligue chinoise. Il se sent destiné à être une grande star tant qu’il restera dans la ligue.

Source : sbnation