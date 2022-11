Le secrétaire général de la FIFA s’est entretenu avec la cellule de communication de l’instance internationale sur la 22e édition de la Coupe du Monde qui va se tenir au Qatar. Fatma Samoura parle de l’hospitalité au Qatar et de son rêve de voir une sélection africaine remporter la Coupe du Monde.

« Le dimanche 20 novembre 2022, les yeux du monde entier seront rivés sur le Qatar. Pendant un mois, le football sera à l’honneur, mais aussi la fête. Après ce que nous avons vécu ces deux dernières années, ce sera une occasion rêvée de réunir les supporters du monde entier autour du plus grand spectacle jamais produit » a déclaré Fatma Samoura lors de son entretien avec la FIFA sur la 22e édition de la Coupe du Monde dont le coup d’envoi sera donné dans quelques jours au Qatar.

C’est d’ailleurs une première pour l’histoire de ce rendez-vous mondial d’avoir lieu dans un pays du Moyen-Orient. Le choix du Qatar d’abriter les joutes a été vivement contesté sur plusieurs aspects. Fatma Samoura tente de rassurer les nombreux supporters qui se déplaceront sur l’hospitalité notamment.

« Comme dans mon pays, le Sénégal, la société qatarienne a la réputation d’être conservatrice. Mais laissez-moi vous dire que les Qataris sont les gens les plus accueillants qui soient. Leur nourriture est délicieuse et leur thé est excellent. Quand vous vous promènerez le long de la splendide Corniche, vous découvrirez quelque chose d’inédit : la magie, la lumière, les senteurs et les sourires. L’endroit à ne pas manquer, outre évidemment le stade, est la Corniche. Il s’agit d’une promenade de bord de mer qui me rappelle celle de Dakar, chez moi au Sénégal. Elle est splendide. Imaginez la scène : des supporters des 32 sélections avec leurs maillots respectifs en train de chanter, danser et s’amuser. Ce sera une expérience exceptionnelle ». Ainsi, la cérémonie d’ouverture devrait être un moment à ne surtout pas rater selon elle.

Première femme sénégalaise et africaine à occuper ce poste au sein de la FIFA, Fatma Samoura n’a pas échappé à la question sur la participation des 5 équipes africaines à la Coupe du Monde. Elle nourrit l’espoir de voir un jour un des représentants du continent noir soulever la coupe Jules Rimet.

« Comme vous le savez, les Lions de la Teranga, champions d’Afrique en titre, seront de la partie au Qatar, tout comme le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun. Disons-le comme ça : j’adorerais, et j’en rêve tous les jours, voir le plus prestigieux des trophées, et pourquoi pas lors du mondial qatari, revenir à l’une des cinq sélections africaines représentées. Mais plus sérieusement, en tant que Secrétaire Générale de la FIFA, mon vœu le plus cher sera de voir le monde entier célébrer le football » confesse-t-elle.

wiwsport.com