Le Jaraaf a réalisé un gros coup ce dimanche en domptant Génération Foot, au Stade Djibril Diagne (0-1), pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

Ce dimanche 6 octobre, le Jaraaf a réalisé une grosse et belle performance en s’imposant sur la pelouse de Génération Foot (0-1) pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Les hommes de Youssouph Dabo se sont montrés les plus réalistes avec le but de Modou Maneh après 52 minutes de jeu.

Sans victoire depuis la première journée à Pikine, les Grenats concède un deuxième revers consécutif en Championnat, à l’inverse des Vert et Blanc qui décrochent leur second succès d’affilée. Au classement de Ligue 1 après ce quatrième acte, Génération Foot occupe la 11e place, alors que le Jaraaf est 3e.

