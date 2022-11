Auteur d’un but ce dimanche contre l’AS Pikine, Moussa Kanté est désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1.

Attaquant du Dakar Sacré coeur, Moussa Kanté a retrouvé le chemin des filets ce dimanche à l’occasion de la 4e journée du championnat nationale de L1 face à l’AS Pikine.

Le numéro dix des académiciens n’avait plus marquer depuis son doublé lors de la première journée contre Diambars a scorer ce dimanche face à l’AS Pikine à la 55e minute du match (1-1). Il totalise ainsi trois buts en quatre matchs de championnat et figure seul en tête des meilleurs artificiers du championnat devant Seydina M. Diouck (AS Douanes), Souleymane Cissé (Linguère) et Babacar Fall ( Teungueth FC) qui comptent tous deux buts chacun.

