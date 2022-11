En déplacement au Stade de La Cerámica ce dimanche, Mallorca s’est imposé (2-0) devant Villarreal de Nicolas Jackson avec un but d’Amath Diédhiou.

Rien ne semble plus aller pour Villarreal depuis le départ d’Unai Emery et l’arrivée de Quique Setién il y a deux semaines. Battu jeudi dernier en Ligue Europa Conférence par la modeste formation polonaise du Lech Poznan (0-3), le Sous-Marin Jaune s’incline à nouveau ce dimanche. Cette fois-ci en Championnat face à Mallorca (0-2) et de surcroît sur sa pelouse, où il n’avait plus perdu depuis mai 2022.

Surpris dans la demi-heure de jeu par une réalisation de l’indispensable Vedat Muriqi (32e), Nicolas Jackson, entré en jeu après la mi-temps et ses coéquipiers, n’ont pas pu réagir, bien au contraire. Quelques instants après son entrée sur la pelouse, Amath a doublé la mise pour Mallorca (75e). L’attaquant sénégalais retrouvait donc le chemin des filets en Liga pour la première fois depuis septembre 2018.

Souvent blessé avec Mallorca, Amath n’avait plus marqué depuis le 4 avril 2021, face à Las Palmas, en Deuxième Division d’Espagne. L’ancien joueur de Getafe peut donc savourer, d’autant plus que son équipe s’offre une importante victoire qui leur permet de remonter à la 12e place. En revanche, Villarreal, qui attend sa première victoire sous Setién, stagne à 8e position du Championnat LaLiga.

wiwsport.com