La 5e édition de la Coupe du Haut Conseil des Collectivités Territoriales a pris fin hier à Kaffrine où la finale opposait la Jeanne d’Arc à la Renaissance Sportive de Yoff.

Les rideaux sont tombés sur la 5eme Edition de la Coupe du HCCT, avec le sacre de la Jeanne d’Arc de Dakar aux dépens de la Renaissance de Yoff ce samedi 5 novembre 2022 au stade Babacar Gaye de Kaffrine.

Ces deux équipes qui ont sorti en demi-finale l’AS Kaffrine et l’Olympique de Ziguinchor se sont battues jusqu’à la série des tirs au but qui a été en faveur de la Jeanne d’Arc ( 2-3). Lors du temps réglementaire, le score était de 1 but partout. En lever de rideau, l’AS Kaffrine a battu en match de classement l’Olympique de Ziguinchor par 2-1.

La Jeanne d’Arc de Dakar, championne de la Coupe du HCCT 2022 empoche ainsi un chèque de 10 millions de francs CFA et la RS Yoff finaliste 5 millions. Les autres demi-finalistes, AS Kaffrine et Olympique de Ziguinchor reçoivent 2 millions, et les quatre autres quarts de finalistes ( Keur Samba, Assur, Toglou de Diass et USC-Saint Louis ) ont chacune 1 million de F CFA.

Félicitations à la Jeanne d’Arc de Dakar, vainqueur de la 5e édition de la Coupe du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Les champions ont reçu une enveloppe de dix millions de nos francs. La RS Yoff, finaliste a quant à elle reçu 5 millions. #CoupeHCCT #Kaffrine2022 pic.twitter.com/iWrOCOjzsu — FSF (@Fsfofficielle) November 5, 2022

Source : FSF