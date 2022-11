Teungueth FC a été battu ce dimanche par l’US Gorée en marge de la 4e journée du championnat de Ligue 1. Une défaite qui stoppe net l’excellent début de saison de l’équipe Rufisquoise.

Les insulaires de l’US Gorée on crée la sensation dans cette 4e journée de Ligue 1 à Iba Mar Diop. En effet après avoir réalisé un sans faute jusqu’ici avec trois victoires en autant de sorties et surtout aucun but encaissé, Teungueth FC a perdu son premier match cet après midi contre l’US Gorée sur le score de 1-0.

Les protégés du coach Mbaye Badji ont ainsi subit leur premier revers de la saison contre l’US Gorée qui de son coté enregistre sa premier victoire de la saison après deux défaites et match nul.

wiwsport.com