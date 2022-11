Plus que jamais inarrêtable, Iliman Ndiaye vient d’inscrire son 9e but de la saison en Championship.

La Coupe du Monde approche à grands pas et Iliman Ndiaye maintient une forme infernale. Buteur lors de ses deux derniers matchs de Championnat, l’attaquant sénégalais a remis ça ce samedi. Alors que Sheffield United accueille Burnley qui a mené au score, le joueur de 22 ans a égalisé dans la demi-heure de jeu.

C’est son neuvième but en Championnat cette saison. Aucun joueur de Championship ne fait mieux.

ILIMAN NDIAYE AT IT AGAIN 😤🔥

💎🇸🇳 STAR BOY @iliman_ndiaye

pic.twitter.com/ZAZu2evkPH

— 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) November 5, 2022