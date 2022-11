Le Tournoi International de tennis (J5 Dakar) tire à sa fin avec les finales simple garçons et simple fille, ce samedi à partir de 9H00. Avant la clôture, on connaît déjà les vainqueurs en double garçons et filles.

Chez les filles, la Française Noémie Dadoun s’est de nouveau qualifiée pour la finale – sa 3e consécutive à Dakar – en battant sa compatriote, Lila Grace Bachour (FRA) 6/1 6/0. Elle prend ainsi une belle revanche sur Lila qui l’avait battue en finale de la première semaine. Face à elle, Dadoun aura en finale Carla Grignac, Une marche de plus pour la Sénégalaise qui s’est qualifiée pour sa première finale à Dakar. Elle a écarté Sue-Lan Taravella (CAN) sur le score de 6/1 6/2.

Chez les garçons, Oscar Rashed (SUI) sera au rendez-vous pour la finale des simples garçons demain samedi. Il s’est qualifié en battant le Français, Evan Simon : 7/5 7/5. En finale, Oscar fera face au redoutable Tudor Batin (ROU) qui s’est qualifié pour la finale de la deuxième semaine de ce J5 Dakar… comme la semaine dernière où il avait perdu contre le Japonais, Ishibashi. Le Roumain s’est offert une place en finale aux dépends du Russe, Fedor Sosedkin 6/3 6/0.

Ce vendredi, la finale des doubles garçons à sacré le duo Tudor Batin et Mickael Kaouk. Ils ont balayé d’un revers de main la paire Timothy Bezar et Boris Slesarev 6/2 6/4. Chez les filles, Noémie Dadoun et Sue-Lan Taravella se sont emparé de la finale double. Une deuxième semaine qui est sur le point d’être parfaite pour Dadoun.

